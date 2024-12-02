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Италия
02 декабря 2024, 01:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 01:49
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0

Украинский форвард выразил соболезнования Бове, который попал в реанимацию

Артем Довбик также не остался в стороне от ситуации с футболистом

02 декабря 2024, 01:34 | Обновлено 02 декабря 2024, 01:49
149
0
Украинский форвард выразил соболезнования Бове, который попал в реанимацию
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик выразил поддержку игроку «Фиорентины» Эдоардо Бове, который пережил остановку сердца во время матча Серии А против «Интера».

«Один из нас – мы с тобой», – написал Довбик, добавив фото с символикой «Ромы».

Эдоардо Бове является воспитанником академии римского клуба и находится в составе «Фиорентины» на правах аренды с лета 2024 года.

Во время матча 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» на 17-й минуте Бове потерял сознание и упал на газон. Позже было подтверждено, что у игрока произошла остановка сердца.

По последним сообщениям пресс-службы «Фиорентины», футболист находится в реанимации под наблюдением врачей.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Эдоардо Бове Фиорентина Интер Милан Фиорентина - Интер больница скорая помощь Рома Рим
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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