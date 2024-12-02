Украинский форвард выразил соболезнования Бове, который попал в реанимацию

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик выразил поддержку игроку «Фиорентины» Эдоардо Бове, который пережил остановку сердца во время матча Серии А против «Интера».

«Один из нас – мы с тобой», – написал Довбик, добавив фото с символикой «Ромы».

Эдоардо Бове является воспитанником академии римского клуба и находится в составе «Фиорентины» на правах аренды с лета 2024 года.

Во время матча 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» на 17-й минуте Бове потерял сознание и упал на газон. Позже было подтверждено, что у игрока произошла остановка сердца.

По последним сообщениям пресс-службы «Фиорентины», футболист находится в реанимации под наблюдением врачей.