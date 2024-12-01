1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Эшторил» и «Фамаликау».

Игра проходила на стадионе «Антониу Коимбра да Мота», где команда «Эшторил» одержала победу с минимальным счётом 2:1.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря

«Эшторил» – «Фамаликау» – 2:1

Голы: Карвалью 5, Маркес, 30 (пен.) – Аранда, 45+1 (пен.)

Видеообзор матча: