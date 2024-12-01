Португалия01 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:47
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Эшторил – Фамаликау – 2:1. Два пенальти решили исход матча. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
01 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:47
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1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Эшторил» и «Фамаликау».
Игра проходила на стадионе «Антониу Коимбра да Мота», где команда «Эшторил» одержала победу с минимальным счётом 2:1.
Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря
«Эшторил» – «Фамаликау» – 2:1
Голы: Карвалью 5, Маркес, 30 (пен.) – Аранда, 45+1 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Аранда (Фамаликау).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Маркес (Эшторил).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил).
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