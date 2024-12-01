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Чемпионат Португалии
Эшторил
01.12.2024 17:30 – FT 2 : 1
Фамаликау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:47
27
0

Эшторил – Фамаликау – 2:1. Два пенальти решили исход матча. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

01 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:47
27
0
Эшторил – Фамаликау – 2:1. Два пенальти решили исход матча. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Эшторил» и «Фамаликау».

Игра проходила на стадионе «Антониу Коимбра да Мота», где команда «Эшторил» одержала победу с минимальным счётом 2:1.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 1 декабря

«Эшторил» – «Фамаликау» – 2:1

Голы: Карвалью 5, Маркес, 30 (пен.) – Аранда, 45+1 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Аранда (Фамаликау).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Маркес (Эшторил).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Карвалью (Эшторил).
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Эшторил Фамаликау чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор пенальти
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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