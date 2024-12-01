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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:28
921
0

Долги Днепра-1. Один из игроков подписал, что не имеет претензий к клубу

Богдан Леднев решил отказаться от требований к днепровскому клубу

01 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:28
921
0
Долги Днепра-1. Один из игроков подписал, что не имеет претензий к клубу
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Футбольный клуб Днепр-1, летом снятый с соревнований УПЛ, продолжает решать вопросы с задолженностями перед футболистами и персоналом.

По последним данным, клуб погасил долги перед большинством сотрудников, однако часть игроков до сих пор не получила своих средств, сообщает ТаТоТаке.

Экс-футболист днепрян Богдан Леднев подписал документ, не имеющий претензий к клубу. Около 10 футболистов никакой компенсации не получили.

Часть долгов игрокам Днепра-1 была компенсирована другими клубами после трансферов, в частности Карпатами и частично Полесьем.

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Днепр-1 финансы чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата банкротство Украинская Премьер-лига ликвидация Богдан Леднев ТаТоТаке долги зарплаты Карпаты Львов Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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