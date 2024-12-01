Долги Днепра-1. Один из игроков подписал, что не имеет претензий к клубу

Футбольный клуб Днепр-1, летом снятый с соревнований УПЛ, продолжает решать вопросы с задолженностями перед футболистами и персоналом.

По последним данным, клуб погасил долги перед большинством сотрудников, однако часть игроков до сих пор не получила своих средств, сообщает ТаТоТаке.

Экс-футболист днепрян Богдан Леднев подписал документ, не имеющий претензий к клубу. Около 10 футболистов никакой компенсации не получили.

Часть долгов игрокам Днепра-1 была компенсирована другими клубами после трансферов, в частности Карпатами и частично Полесьем.