Долги Днепра-1. Один из игроков подписал, что не имеет претензий к клубу
Богдан Леднев решил отказаться от требований к днепровскому клубу
Футбольный клуб Днепр-1, летом снятый с соревнований УПЛ, продолжает решать вопросы с задолженностями перед футболистами и персоналом.
По последним данным, клуб погасил долги перед большинством сотрудников, однако часть игроков до сих пор не получила своих средств, сообщает ТаТоТаке.
Экс-футболист днепрян Богдан Леднев подписал документ, не имеющий претензий к клубу. Около 10 футболистов никакой компенсации не получили.
Часть долгов игрокам Днепра-1 была компенсирована другими клубами после трансферов, в частности Карпатами и частично Полесьем.
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