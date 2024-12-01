Италия01 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:14
74
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Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
01 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:14
74
0
1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Удинезе» и «Дженоа».
Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине, где гости обыграли хозяев со счётом 2:0.
Серия А. 14 тур. 1 декабря
«Удинезе» – «Дженоа» – 0:2
Голы: Пинамонти 13, Джанетти, 67 (Автогол)
Удаление: Туре, 4 (Удинезе)
Видеообзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Автогол забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
4’
Сулейман Туре (Удинезе) получает красную карточку.
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