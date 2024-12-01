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  4. Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Удинезе
01.12.2024 13:30 – FT 0 : 2
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:14
74
0

Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:14
74
0
Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Удинезе» и «Дженоа».

Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине, где гости обыграли хозяев со счётом 2:0.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Удинезе» – «Дженоа» – 0:2

Голы: Пинамонти 13, Джанетти, 67 (Автогол)

Удаление: Туре, 4 (Удинезе)

Видеообзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Автогол забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
4’
Сулейман Туре (Удинезе) получает красную карточку.
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Удинезе Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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