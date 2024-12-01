1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Удинезе» и «Дженоа».

Игра проходила на стадионе «Блуэнерджи» в Удине, где гости обыграли хозяев со счётом 2:0.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Удинезе» – «Дженоа» – 0:2

Голы: Пинамонти 13, Джанетти, 67 (Автогол)

Удаление: Туре, 4 (Удинезе)

Видеообзор матча: