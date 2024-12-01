Пока Малиновский лечится, Дженоа победил Удинезе
Команды встречались в матче 14-го тура Серии А
1 декабря «Дженоа» гостила у «Удинезе» в матче 14-го тура Серии А.
Уже на 4-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: Иссак Туре грубо сыграл против Алессандро Дзаноли. После просмотра VAR арбитр удалил Туре за опасную игру.
Численное большинство «Дженоа» реализовала уже на 13-й минуте. Автором гола стал Андреа Пинамонти.
Во втором тайме игроки «Удинезе» сами себе забили гол. Автором автогола стал Лаутаро Дзанетти.
Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра на 76-й минуте выпустил на поле Марио Балотелли. Игрок был активным, но результативными действиями не отметился.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.
После этого матча «Дженоа» поднялась на 14-ю строчку с 14-ю очками, а «Удинезе» остался на 9-м месте с 17-ю очками.
Серия А. 14-й тур. 1 декабря
Удинезе – Дженоа – 0:2
Голы: Пинамонти, 13, Дзанетти, 67 (автогол)
Удаления: Туре, 4
События матча
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