Пока Малиновский лечится, Дженоа победил Удинезе

1 декабря «Дженоа» гостила у «Удинезе» в матче 14-го тура Серии А.

Уже на 4-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: Иссак Туре грубо сыграл против Алессандро Дзаноли. После просмотра VAR арбитр удалил Туре за опасную игру.

Численное большинство «Дженоа» реализовала уже на 13-й минуте. Автором гола стал Андреа Пинамонти.

Во втором тайме игроки «Удинезе» сами себе забили гол. Автором автогола стал Лаутаро Дзанетти.

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра на 76-й минуте выпустил на поле Марио Балотелли. Игрок был активным, но результативными действиями не отметился.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

После этого матча «Дженоа» поднялась на 14-ю строчку с 14-ю очками, а «Удинезе» остался на 9-м месте с 17-ю очками.

Серия А. 14-й тур. 1 декабря

Удинезе – Дженоа – 0:2

Голы: Пинамонти, 13, Дзанетти, 67 (автогол)

Удаления: Туре, 4