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Чемпионат Италии
Удинезе
01.12.2024 13:30 – FT 0 : 2
Дженоа
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Италия
01 декабря 2024, 17:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:01
32
0

Пока Малиновский лечится, Дженоа победил Удинезе

Команды встречались в матче 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 17:58 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:01
32
0
Пока Малиновский лечится, Дженоа победил Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря «Дженоа» гостила у «Удинезе» в матче 14-го тура Серии А.

Уже на 4-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: Иссак Туре грубо сыграл против Алессандро Дзаноли. После просмотра VAR арбитр удалил Туре за опасную игру.

Численное большинство «Дженоа» реализовала уже на 13-й минуте. Автором гола стал Андреа Пинамонти.

Во втором тайме игроки «Удинезе» сами себе забили гол. Автором автогола стал Лаутаро Дзанетти.

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра на 76-й минуте выпустил на поле Марио Балотелли. Игрок был активным, но результативными действиями не отметился.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

После этого матча «Дженоа» поднялась на 14-ю строчку с 14-ю очками, а «Удинезе» остался на 9-м месте с 17-ю очками.

Серия А. 14-й тур. 1 декабря

Удинезе – Дженоа – 0:2

Голы: Пинамонти, 13, Дзанетти, 67 (автогол)

Удаления: Туре, 4

События матча

67’
ГОЛ ! Автогол забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Дженоа).
4’
Сулейман Туре (Удинезе) получает красную карточку.
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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Удинезе Андреа Пинамонти Руслан Малиновский Патрик Виейра Марио Балотелли
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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