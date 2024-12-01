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  4. ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа
Италия
01 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
797
0

ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа

Руслан похвалил своих одноклубников

01 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
797
0
ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал на победу своей команды над «Удинезе» (0:2), ставшей первой для Патрика Виейра во главе «красно-синих».

«Браво, ребята!», – лаконично написал Малиновский, опубликовав stories в Instagram.

Патрик Виейра только недавно возглавил «Дженоа», сменив в должности главного тренера Альберто Джилардино. Под руководством француза «Дженоа» получило 4 турнирных пункта в двух матчах.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

В настоящее время «Дженоа» занимает 14 место турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.

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Патрик Виейра Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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