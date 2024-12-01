ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал на победу своей команды над «Удинезе» (0:2), ставшей первой для Патрика Виейра во главе «красно-синих».

«Браво, ребята!», – лаконично написал Малиновский, опубликовав stories в Instagram.

Патрик Виейра только недавно возглавил «Дженоа», сменив в должности главного тренера Альберто Джилардино. Под руководством француза «Дженоа» получило 4 турнирных пункта в двух матчах.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться от травмы.

В настоящее время «Дженоа» занимает 14 место турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.