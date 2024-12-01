1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монпелье» и «Лилль».

Игра проходила на стадионе «Стад де ля Моссон» и завершилась ничьей со счетом 2:2.

В матче было выдано три красные карточки. Две из них были за пределами поля. Тренер «Монпелье» получил красную карточку на 86-й минуте, а игрок той же команды — на 90+9-й. Третью карточку получил защитник «Лилля» Баккер, находясь за пределами поля после замены на 77-й минуте. Все карточки были вынесены за неспортивное поведение.

Лига 1. 13 тур. 30 ноября

«Монпелье» – «Лилль» – 2:2

Голы: Силла 45+2, Норден, 90+3 – Дэвид 44 (пен.), 54 (пен.)

Удаление: Гассе 86 (не на поле), Кулибали, 90+9 – Баккер, 90+9 (не на поле)

Видеообзор матча: