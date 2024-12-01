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Чемпионат Франции
Монпелье
01.12.2024 16:00 – FT 2 : 2
Лилль
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Франция
01 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:54
132
0

Монпелье – Лилль – 2:2. Три красные карточки и драка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции

01 декабря 2024, 20:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:54
132
0
Монпелье – Лилль – 2:2. Три красные карточки и драка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Монпелье» и «Лилль».

Игра проходила на стадионе «Стад де ля Моссон» и завершилась ничьей со счетом 2:2.

В матче было выдано три красные карточки. Две из них были за пределами поля. Тренер «Монпелье» получил красную карточку на 86-й минуте, а игрок той же команды — на 90+9-й. Третью карточку получил защитник «Лилля» Баккер, находясь за пределами поля после замены на 77-й минуте. Все карточки были вынесены за неспортивное поведение.

Лига 1. 13 тур. 30 ноября

«Монпелье» – «Лилль» – 2:2

Голы: Силла 45+2, Норден, 90+3 – Дэвид 44 (пен.), 54 (пен.)

Удаление: Гассе 86 (не на поле), Кулибали, 90+9 – Баккер, 90+9 (не на поле)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
Митчелл Баккер (Лилль) получает красную карточку.
90’ +9
Тангуй Кулибали (Монпелье) получает красную карточку.
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Арно Норден (Монпелье).
87’
Jean-Louis Gasset (Монпелье) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иссиага Силла (Монпелье).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Монпелье Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу удаление (красная карточка) драка видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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