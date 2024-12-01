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  4. Руслан РОТАНЬ: «Начинаем подготовку к матчу с Динамо»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 20:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:01
1048
6

Руслан РОТАНЬ: «Начинаем подготовку к матчу с Динамо»

Главный тренер Александрии заявил, что соперник помог им выиграть

01 декабря 2024, 20:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:01
1048
6
Руслан РОТАНЬ: «Начинаем подготовку к матчу с Динамо»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился впечатлениями после победы над «Черноморцем» со счётом 3:0 в матче 15-го тура УПЛ.

«Скажу откровенно, соперник нам помог. Игра была лёгкой, и результат по игре, но сегодня нам повезло, так как соперник остался без двух игроков.

Теперь начинаем восстановление и подготовку к матчу с «Динамо». Будет очень тяжело, так как времени мало. Нужно будет тщательно изучить соперника и максимально подготовиться к этой игре», – отметил Руслан Ротань.

«Александрия» одержала уверенную победу, воспользовавшись численным преимуществом. В первом тайме из-за удалений поле покинули Иван Петряк и Богдан Бутко, что существенно повлияло на ход игры.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Черноморец Одесса Руслан Ротань Богдан Бутко Иван Петряк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 6
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sasha_d99
Он хотел сказать арбитр помог, а сказал соперник! 
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-2
serhiy
Вже тут бамбасята сєпарні перші висралися. Гнати їх з України разом з їх недо клубом !!!
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-2
Main
Победа обязательна!!👏👏
Ответить
-2
nivavn
Бажаємо через тиждень +6 в таблиці.
Ответить
-2
wojsergivan
собираем бабло для судьи
Ответить
-2
Diesel
ротань - підключаю адмін ресурс бо як тренер я повне лайно))
Ответить
-4
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