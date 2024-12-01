Руслан РОТАНЬ: «Начинаем подготовку к матчу с Динамо»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился впечатлениями после победы над «Черноморцем» со счётом 3:0 в матче 15-го тура УПЛ.

«Скажу откровенно, соперник нам помог. Игра была лёгкой, и результат по игре, но сегодня нам повезло, так как соперник остался без двух игроков.

Теперь начинаем восстановление и подготовку к матчу с «Динамо». Будет очень тяжело, так как времени мало. Нужно будет тщательно изучить соперника и максимально подготовиться к этой игре», – отметил Руслан Ротань.

«Александрия» одержала уверенную победу, воспользовавшись численным преимуществом. В первом тайме из-за удалений поле покинули Иван Петряк и Богдан Бутко, что существенно повлияло на ход игры.