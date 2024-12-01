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Чемпионат Италии
Торино
01.12.2024 16:00 – FT 0 : 1
Наполи
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Италия
01 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
92
0

Торино – Наполи – 0:1. Как забил Мактоминей. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
92
0
Торино – Наполи – 0:1. Как забил Мактоминей. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Торино» и «Наполи».

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Торино, где гости, лидеры турнирной таблицы, минимально обыграли хозяев со счётом 1:0.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Торино» – «Наполи» – 0:1

Гол: Мактоминей, 31

Видеообзор матча:

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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Торино Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Скотт Мактоминей видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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