1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Торино» и «Наполи».

Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Торино, где гости, лидеры турнирной таблицы, минимально обыграли хозяев со счётом 1:0.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Торино» – «Наполи» – 0:1

Гол: Мактоминей, 31

Видеообзор матча: