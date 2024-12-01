Италия01 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
92
0
Торино – Наполи – 0:1. Как забил Мактоминей. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
01 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:32
92
0
1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Торино» и «Наполи».
Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Торино, где гости, лидеры турнирной таблицы, минимально обыграли хозяев со счётом 1:0.
Серия А. 14 тур. 1 декабря
«Торино» – «Наполи» – 0:1
Гол: Мактоминей, 31
Видеообзор матча:
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2024, 11:05 7
«Горожане» проиграли «морякам» 2 последних матча
Футбол | 01 декабря 2024, 07:21 5
Михаилом заинтересовался английский «Ньюкасл»
Футбол | 30.11.2024, 22:09
Футбол | 01.12.2024, 17:31
Бокс | 30.11.2024, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2024, 19:06 4
30.11.2024, 11:58 9
30.11.2024, 13:57 1
30.11.2024, 17:21
30.11.2024, 22:52
01.12.2024, 00:06 67
01.12.2024, 07:55 11
Бокс