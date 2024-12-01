ДЯЧУК: «Мы понимаем, что разочаровываем фанов результатами в еврокубках»

1 декабря в 15:30 «Колос» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), в рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги. После матча защитник «бело-синих» Максим Дячук высказался об игре:

– Непростая игра, потеря очков в матче с «Колосом». В прошлом сезоне также здесь потеряли очки. По твоему мнению, чего этот соперник такой неудобный для «Динамо»?

– У них хороший подбор игроков, опытная команда. Как по мне, мы хорошо играли, во втором тайме имели много моментов, просто сегодня не наш день.

– В предыдущих матчах «Динамо» играло со схемой в три центральных защитника, сегодня решили вернуться к более традиционной?

– Мы это отрабатываем на тренировках, поэтому не могу сказать, что что-то новое для нас. Тренеры объясняют нам, как играть, все рассказывают, поэтому никаких проблем в этом плане нет.

– «Динамо» забило быстрый мяч, казалось, что все должно пойти хорошо для «Динамо». Пропущенный мяч как-то повлиял на эмоции и настроение нашей команды?

– Да нет, наоборот, в перерыве мы выявили наши ошибки и проблемы, это дало нам стимул идти вперед. Но, повторюсь, просто не повезло сегодня.

– Весь второй тайм «Динамо» провело на чужой половине поля. Как сопернику удалось устоять?

– Даже не знаю. Были моменты, но мяч не шел в ворота. Считаю, что второй тайм мы сыграли очень хорошо.

– После каждого матча в Лиге Европы команда сталкивается с критикой. Насколько тяжело было готовиться к сегодняшнему поединку именно в моральном плане?

– Мы все понимаем, что разочаровываем болельщиков результатами на европейской арене. Но мы играем за «Динамо» (Киев), поэтому будем стараться достигать побед в каждом матче и в дальнейшем только радовать их.

– Тебе, как защитнику, против кого сегодня труднее всего было играть? Можешь выделить кого-то?

– Просто скажу, что это хорошая команда с хорошим подбором игроков. С некоторыми из них я раньше играл вместе.

– Все игроки выходят с расстроенными лицами. Что говорил тренер в раздевалке?

– Конечно, расстроены, потому что не достигли положительного результата, потеряли очки. Но это жизнь и надо работать дальше. Тренеры сказали, что разберем наши ошибки, и что без поражений нет побед.

– На следующей неделе два матча с «Александрией». Чего ожидаешь от них?

– Очень хорошая команда, все мы видим, где они находятся в таблице, как они играют. Будем готовиться, тренеры расскажут на теоретических занятиях, как лучше действовать против них.