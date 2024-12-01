Владимир БРАЖКО: «Все команды настраиваются на Динамо как на последний бой»

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Динамо» (1:1). Полузащитник киевского клуба Владимир Бражко после игры прокомментировал ничью:

– Ожидали, что будет так непросто против «Колоса»?

– Конечно, понимали, что будет непросто, нам в каждом матче непросто. Все расстроены, но бывают такие матчи, когда мяч просто не летит в ворота. Мы забили, соперник сравнял счет... Во втором тайме мы создали много моментов, но не мяч не шел. Это футбол, будем работать дальше.

– Ты забил 15-й гол в чемпионате Украины дальним ударом. Бросилось в глаза, что Буяльский сразу взял мяч и понес к центру поля. Было желание забивать еще?

– Не надо было останавливаться, хотелось забивать еще. Но бывают такие дни, когда мяч не летит в ворота.

– Погодные условия, туман насколько повлияли на игру?

– Не сказал бы, что это очень повлияло. Если смотреть метров на 70, то действительно ничего видно не было. А так за 10-20 метров все нормально было видно.

– Так складывается, что с «Колосом» динамовцы стабильно теряют очки один раз в сезоне. Получается, это уже принципиальный соперник для нашей команды?

– В общем, каждый матч по-своему тяжелый, каждая команда настраивается на «Динамо» как на последний бой. Мы тоже настраивались, но так бывает.

– «Александрия» снова сравнялась по очкам с «Динамо», и впереди два матча с ними. Об их важности говорить излишне?

– Конечно. Все понимают важность этих матчей, поэтому будем играть только на победу в обоих поединках.

– Сейчас все очень расстроены. Насколько тяжело дался этот результат?

– Тяжело, конечно, все эмоции отдали на футбольном поле. Но впереди еще четыре матча перед зимним перерывом, нужно выжимать все из себя.