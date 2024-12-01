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  4. Владимир БРАЖКО: «Все команды настраиваются на Динамо как на последний бой»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:59 |
422
5

Владимир БРАЖКО: «Все команды настраиваются на Динамо как на последний бой»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ

01 декабря 2024, 18:59 |
422
5
Владимир БРАЖКО: «Все команды настраиваются на Динамо как на последний бой»
ФК Динамо. Владимир Бражко

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Динамо» (1:1). Полузащитник киевского клуба Владимир Бражко после игры прокомментировал ничью:

– Ожидали, что будет так непросто против «Колоса»?

– Конечно, понимали, что будет непросто, нам в каждом матче непросто. Все расстроены, но бывают такие матчи, когда мяч просто не летит в ворота. Мы забили, соперник сравнял счет... Во втором тайме мы создали много моментов, но не мяч не шел. Это футбол, будем работать дальше.

– Ты забил 15-й гол в чемпионате Украины дальним ударом. Бросилось в глаза, что Буяльский сразу взял мяч и понес к центру поля. Было желание забивать еще?

– Не надо было останавливаться, хотелось забивать еще. Но бывают такие дни, когда мяч не летит в ворота.

– Погодные условия, туман насколько повлияли на игру?

– Не сказал бы, что это очень повлияло. Если смотреть метров на 70, то действительно ничего видно не было. А так за 10-20 метров все нормально было видно.

– Так складывается, что с «Колосом» динамовцы стабильно теряют очки один раз в сезоне. Получается, это уже принципиальный соперник для нашей команды?

– В общем, каждый матч по-своему тяжелый, каждая команда настраивается на «Динамо» как на последний бой. Мы тоже настраивались, но так бывает.

– «Александрия» снова сравнялась по очкам с «Динамо», и впереди два матча с ними. Об их важности говорить излишне?

– Конечно. Все понимают важность этих матчей, поэтому будем играть только на победу в обоих поединках.

– Сейчас все очень расстроены. Насколько тяжело дался этот результат?

– Тяжело, конечно, все эмоции отдали на футбольном поле. Но впереди еще четыре матча перед зимним перерывом, нужно выжимать все из себя.

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Владимир Бражко Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Динамо Киев
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Saar
Не перебільшуй і не виправдовуй гру. Скажи дякую Суркісу, що він плате вам такі зарплати за таку лайнову гру!
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+1
Diesel
що на вас налаштовуватись, Справжнього ДК вже нема 25 років
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0
MrStepanovM .
так, особливо Ференцварош!
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0
BATI-GOOOOOL
Відкрив Америку,ТАК БУЛО ЗАВЖДИ !!!
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-1
vruthiy-112
Приснилося.?!
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-1
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