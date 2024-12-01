1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Парма» и «Лацио».

Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини», где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 3:1.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Парма» – «Лацио» – 3:1

Голы: Ман 6, Хадж Мохамед 53, Дель-Прато, 90+1 – Кастельанос, 80

Видеообзор матча: