Италия01 декабря 2024, 19:12 |
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Парма – Лацио – 3:1. Сенсация в Серии А. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
01 декабря 2024, 19:12 |
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1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Парма» и «Лацио».
Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини», где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 3:1.
Серия А. 14 тур. 1 декабря
«Парма» – «Лацио» – 3:1
Голы: Ман 6, Хадж Мохамед 53, Дель-Прато, 90+1 – Кастельанос, 80
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Энрико Дель Прато (Парма).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Анас Хадж Мохамед (Парма).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Парма).
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