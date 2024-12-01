Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Лацио – 3:1. Сенсация в Серии А. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Парма
01.12.2024 16:00 – FT 3 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 декабря 2024, 19:12 |
82
0

Парма – Лацио – 3:1. Сенсация в Серии А. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

01 декабря 2024, 19:12 |
82
0
Парма – Лацио – 3:1. Сенсация в Серии А. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 14-го тура Серии А состоялся матч между «Парма» и «Лацио».

Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини», где хозяева одержали сенсационную победу со счётом 3:1.

Серия А. 14 тур. 1 декабря

«Парма» – «Лацио» – 3:1

Голы: Ман 6, Хадж Мохамед 53, Дель-Прато, 90+1 – Кастельанос, 80

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Энрико Дель Прато (Парма).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Лацио).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Анас Хадж Мохамед (Парма).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Парма).
По теме:
ВИДЕО. Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Торино – Наполи – 0:1. Как забил Мактоминей. Видео гола и обзор матча
Парма Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании
Футбол | 01 декабря 2024, 17:24 0
Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании
Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании

Ариналдо Рапай близок к тому, чтобы вскоре перебраться в Украину

Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01 декабря 2024, 07:55 11
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо

Наибольшее признание получил бразилец Гарринча

Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Бокс | 30.11.2024, 22:52
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 01.12.2024, 00:06
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2024, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
30.11.2024, 22:09 3
Футбол
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31
Бокс
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 42
Футбол
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем