Испания02 декабря 2024, 01:57 |
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Перес нашел неожиданную замену Анчелотти, который покинет Реал. Удивил всех
Команду возглавит сын Карло Давиде
02 декабря 2024, 01:57 |
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Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти может уже в ближайшее время покинуть «Реал» Мадрид.
По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес нашел неожиданную смену для Карло – это Давиде Анчелотти, сын и помощник итальянского коуча. Перес доволен работой Давиде, а именно его свежим подходом к работе, который базируется на развитии молодых талантов и более рискованных тактических подходах.
Ранее сообщалось, что Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер.
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