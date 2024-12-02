Перес нашел неожиданную замену Анчелотти, который покинет Реал. Удивил всех

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти может уже в ближайшее время покинуть «Реал» Мадрид.

По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес нашел неожиданную смену для Карло – это Давиде Анчелотти, сын и помощник итальянского коуча. Перес доволен работой Давиде, а именно его свежим подходом к работе, который базируется на развитии молодых талантов и более рискованных тактических подходах.

Ранее сообщалось, что Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер.