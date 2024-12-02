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  4. Перес нашел неожиданную замену Анчелотти, который покинет Реал. Удивил всех
Испания
02 декабря 2024, 01:57 |
55
0

Перес нашел неожиданную замену Анчелотти, который покинет Реал. Удивил всех

Команду возглавит сын Карло Давиде

02 декабря 2024, 01:57 |
55
0
Перес нашел неожиданную замену Анчелотти, который покинет Реал. Удивил всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло и Давиде Анчелотти

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти может уже в ближайшее время покинуть «Реал» Мадрид.

По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес нашел неожиданную смену для Карло – это Давиде Анчелотти, сын и помощник итальянского коуча. Перес доволен работой Давиде, а именно его свежим подходом к работе, который базируется на развитии молодых талантов и более рискованных тактических подходах.

Ранее сообщалось, что Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер.

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Флорентино Перес Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Давиде Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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