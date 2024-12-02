Клуб-открытие сезона АПЛ нацелился на Мудрика. Челси принял решение

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации портала Sixsports, Михаилом заинтересовались многие клубы Английской Премьер-лиги, среди которых есть и клуб «Брайтон», который планирует приобрести украинца уже этой зимой. «Чайки» мощно начали сезон АПЛ и идут в топ-5 чемпионата. В «Челси» готовы вести переговоры по трансферу Мудрика.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».