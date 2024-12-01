30 ноября в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Брест» и «Страсбург».

Игра прошла на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» и завершилась победой «Бреста» со счетом 3:1.

Лига 1. 13 тур. 30 ноября

«Брест» – «Страсбург» – 3:1

Голы: Лала 12, Перейра Лаже 45+1, Дель Кастильо, 90+2 – Уаттара, 85

Видеообзор матча: