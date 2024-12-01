Франция01 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:08
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Брест – Страсбург – 3:1. Офсайд и незабитый пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции
01 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:08
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30 ноября в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Брест» и «Страсбург».
Игра прошла на стадионе «Стад Франсис Ле Бле» и завершилась победой «Бреста» со счетом 3:1.
Лига 1. 13 тур. 30 ноября
«Брест» – «Страсбург» – 3:1
Голы: Лала 12, Перейра Лаже 45+1, Дель Кастильо, 90+2 – Уаттара, 85
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ромен дель Кастильо (Брест).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Уаттара (Страсбург).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Кенни Лала (Брест).
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