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  4. В Карпатах объяснили, почему хотят встретиться с Монзуль и Риццоли
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 16:36 |
323
0

В Карпатах объяснили, почему хотят встретиться с Монзуль и Риццоли

«Львы» считают, что качество арбитража стало значительно лучше

01 декабря 2024, 16:36 |
323
0
В Карпатах объяснили, почему хотят встретиться с Монзуль и Риццоли
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» стали одним из клубов, поддержавших инициативу очной встречи с консультантом по арбитражу УАФ Николо Риццоли и председателем судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль для обсуждения острых вопросов относительно решений арбитров.

Как известно, в начале декабря Украинская ассоциация футбола запланировала проведение встречи клубов УПЛ с руководством судейского корпуса.

Представители «Карпат» будут присутствовать на этой встрече и будут активно участвовать в мероприятии.

Наш клуб считает, что качество арбитража улучшилось.

В настоящее время «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей

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Карпаты Львов Катерина Монзуль Никола Риццоли чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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