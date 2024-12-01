В Карпатах объяснили, почему хотят встретиться с Монзуль и Риццоли
«Львы» считают, что качество арбитража стало значительно лучше
Львовские «Карпаты» стали одним из клубов, поддержавших инициативу очной встречи с консультантом по арбитражу УАФ Николо Риццоли и председателем судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль для обсуждения острых вопросов относительно решений арбитров.
Как известно, в начале декабря Украинская ассоциация футбола запланировала проведение встречи клубов УПЛ с руководством судейского корпуса.
Представители «Карпат» будут присутствовать на этой встрече и будут активно участвовать в мероприятии.
Наш клуб считает, что качество арбитража улучшилось.
В настоящее время «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей
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