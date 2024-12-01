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  4. «Тяжелая игра, сложный соперник». Ярослав Шевченко - о матче с Полесьем
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 16:15 |
69
0

«Тяжелая игра, сложный соперник». Ярослав Шевченко - о матче с Полесьем

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу в матче 15-го тура УПЛ

01 декабря 2024, 16:15 |
69
0
«Тяжелая игра, сложный соперник». Ярослав Шевченко - о матче с Полесьем
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

30 ноября состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Полесьем» (3:1). Полузащитник криворожского клуба Ярослав Шевченко прокомментировал победу в игре:

– Ярослав, насколько сложной получилась игра и победа?

– Да, действительно, тяжелая игра, сложный соперник. Но все понимали, какое положение имеют обе команды в турнирной таблице, поэтому и выходили на матч только на победу, только за тремя баллами. Сегодня мы были сильнее, поэтому и праздновали успех.

– Ты второй раз подряд вышел в основном составе «Кривбасса». Какие эмоции испытываешь?

– Классные эмоции! Спасибо главному тренеру Юрию Вернидубу за доверие. Буду в дальнейшем много работать, двигаться вперед, ведь это только начало.

– В первом тайме ты забил гол, но, к сожалению, его не засчитали. Расскажи об этом моменте.

– Пошел на добивание после удара Бандейры, но в этот момент был в офсайде. Не собираюсь останавливаться или расстраиваться. Все хорошо, ведь «Кривбасс» победил.

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Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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