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Чемпионшип Англия
Бристоль Сити
30.11.2024 17:00 – FT 4 : 0
Плимут
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Англия
01 декабря 2024, 15:33 |
49
0

Бристоль Сити – Плимут – 4:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 15:33 |
49
0
Бристоль Сити – Плимут – 4:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Бристоль Сити» и «Плимут».

Поединок проходил на стадионе «Эштон Гейт». Игра завершилась победой «Бристоль Сити» с результатом 4:0.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Бристоль Сити» – «Плимут» – 4:0

Голы: Твине 57, Махмети 62, 70, Армстронг, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Sinclair Armstrong (Бристоль Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Anis Mehmeti (Бристоль Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Anis Mehmeti (Бристоль Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Твайн (Бристоль Сити).
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Бристоль Сити Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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