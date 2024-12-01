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Англия
01 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:42
571
0

«Выглядят устрашающе». Лидер Манчестер Сити – о матче против Ливерпуля

Фил Фоден ждет интересной игры

01 декабря 2024, 15:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:42
571
0
«Выглядят устрашающе». Лидер Манчестер Сити – о матче против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Один из лидеров «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился ожиданиями от матча «горожан» против «Ливерпуля», который состоится в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги. Англичанин похвалил команду Арне Слота.

«Трудно назвать конкретного игрока, но если говорить о команде, то я бы назвал Ливерпуль с Мане, Салахом и Фирмино – та команда была сенсационной. То, как они прессинговали. Против них у нас были самые сложные матчи и на протяжении длительного времени «Ливерпуль» чаще других бросал нам вызов.

Честно говоря, при Арне Слоте они выглядят устрашающе. Они слегка исчезли с радаров, потому что все говорили о Сити и Арсенале, но мы знаем, насколько они хороши. Предстоящий матч станет испытанием, и мы готовы к нему.

С нетерпением жду игры с «Ливерпулем». Думаю, на протяжении многих лет «Сити» и «Ливерпуль» в очных встречах показывают самый высокий уровень игры, который я когда-либо видел в АПЛ. Эти матчи из тех, ради которых мы живем», – сказал Фоден.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» запланирован на воскресенье, первое декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: The Times
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