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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 13:34 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:45
203
0

ФОТО. Как Шахтер провел подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с Рухом

Поединок пройдет на арене Львов 1 декабря в 18:00

01 декабря 2024, 13:34 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:45
203
0
ФОТО. Как Шахтер провел подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с Рухом
ФК Шахтер Донецк

В 15-м туре УПЛ «Шахтер» будет принимать «Рух». Игра пройдет 1 декабря в 18:00 во Львове на «Арене Львов».

«Шахтер» подходит к завершающему поединку первого круга, имея в своем активе 29 очков в 13 матчах. «Горняки» идут третьими в турнирной таблице с отставанием в 6 баллов от лидера. При этом команда Марино Пушича – самая результативная и лучшая по разнице забитых и пропущенных голов: 37–12.

В предыдущем туре горняки одержали разгромную победу над «Ингульцем» (6:0). В четвертом матче чемпионата подряд отличился Артем Бондаренко, который благодаря этому вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ с 8 забитыми мячами. Кроме того, стоит отметить первый гол хорватского защитника Бартола Франьича, мяч Кевина, гол и 2 ассиста Александра Зубкова и дубль бразильца Эгиналду.

Также «оранжево-черные» продолжают представлять страну на евроарене, и на этой неделе они были близки к тому, чтобы одержать вторую победу в Лиге чемпионов, однако в меньшинстве уступили на выезде чемпиону Нидерландов ПСВ (2:3). В то же время, голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, сделав 15 сейвов и установив по этому показателю новый рекорд турнира.

«Рух» хорошо начал сезон, одержав в 4 стартовых турах чемпионата 3 разгромные победы, однако после этого не мог выиграть в 8 поединках УПЛ подряд, откатившись в середину таблицы. Только неделю назад подопечные Виталия Пономарева снова получили 3 балла, одержав на своем поле «Левый Берег» (1:0) благодаря голу Ярослава Карабина с пенальти. Поэтому львовяне имеют 18 очков (разница мячей: 17–9) и занимают 9-е место в Премьер-лиге. Лучшим бомбардиром команды является 21-летний нападающий Игорь Краснопир (5 голов).

«Шахтер» и «Рух» в чемпионате Украины сыграли между собой 7 матчей: в 5 встречах победили «горняки», еще 2 поединка завершились ничьими. Общая разница мячей: 12–3 в пользу Шахтер.

7 апреля команды проводили поединок УПЛ на «Арене Львов». «Оранжево-черные» мощно начали и уже к 16-й минуте вели в 2 мяча – с ассистов Зубкова дубль сделал Бондаренко. В конце первого тайма полузащитник львовян Таллес отыграл гол, однако последнее слово было за командой Марино Пушича. На 76-й минуте Зубков установил окончательный результат. 3:1 – победа «горняков».

Матч «Шахтер» – «Рух» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Ассистенты – Виктор Нижник и Валентин Куцев. На игре будет работать система VAR (арбитр VAR – Николай Балакин).

К поединку с «Рухом» «горняки» готовились во Львове, проведя тренировки в пятницу и субботу, 29 и 30 ноября.

ФОТО. Как Шахтер провел подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с Рухом

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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