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Молодежные турниры
01 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:28
241
0

Иван АНДРЕЙКО: «Динамо должно было забивать, как минимум, 2–3 мяча»

Хавбек «Динамо» U-19 поделился впечатлениями от поединка с «Колосом» U-19

01 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:28
241
0
Иван АНДРЕЙКО: «Динамо должно было забивать, как минимум, 2–3 мяча»
ФК Динамо Киев. Иван Андрейко

Полузащитник юношеской команды «Динамо» U-19 Иван Андрейко поделился впечатлениями от выездного поединка ЧУ U-19 с ковалевским «Колосом» U-19 (0:0):

– Трудно ли было переключаться на чемпионат после поединка Юношеской лиги УЕФА?

– Важно оставить эмоции после еврокубковой игры и сконцентрироваться на следующих матчах в чемпионате. Для нас каждый поединок важен.

– Достаточно ли было времени на восстановление и подготовку к матчу с «Колосом»?

– Времени на восстановление было не очень много, после того, как мы приехали в Киев, у нас был один день для восстановления и одна предматчевая тренировка.

– Поединки с «Колосом» обычно складываются непросто – в прошлом сезоне динамовцы уступили им в обоих матчах. Почему, по вашему мнению, этот соперник так неудобен для команды?

– Думаю, дело в том, что они проводили неплохой прессинг, встречали нас во время приема мяча, а также неплохо выходили из обороны в атаку.

– Сильно повлияли на игру не совсем благоприятные погодные условия? Пожалуй, не очень приятно играть по холоду и дождю?

– Конечно, плохая погода внесла свои коррективы в игру, думаю для каждого лучше играть при хорошей футбольной погоде.

– Что, по вашему мнению, помешало забить? Поле было более удобным для хозяев?

– Почти все игры чемпионата и еврокубков мы проводим на натуральных полях, конечно, переход на искусственное покрытие помешал реализовать голевые моменты, хотя мы должны забивать, как минимум, 2–3 мяча.

- Был ли, по вашему мнению, пенальти, когда против вас нарушали правила в штрафной?

– По моему мнению, пенальти был, я доиграл момент до конца отобрал мяч у соперника, но когда пытался отдать передачу, получил удар сзади по ногам. Также хочу отметить момент во втором тайме, когда я пытался пробросить мяч через защитника, мяч попал в руку сопернику, но судья не заметил этого.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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