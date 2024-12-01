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01 декабря 2024, 12:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:10
66
0

ВИДЕО. Нулевая ничья. Юниоры Динамо не сумели переиграть Колос U-19

Киевская команда потеряла важные очки в чемпионате Украины U-19

01 декабря 2024, 12:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:10
66
0
ВИДЕО. Нулевая ничья. Юниоры Динамо не сумели переиграть Колос U-19
ФК Динамо

У 15-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд київське «Динамо» зіграло з «Колосом» із Ковалівки (0:0). Поєдинок відбувся на базі в Софіївській Борщагівці.

Минулого сезону, коли динамівці стали чемпіонами, київська команда двічі поступилася ковалівцям. Не очікувалося легкої гри й цього разу для підопічних Ігоря Костюка, особливо враховуючи час, витрачений «біло-синіми» на повернення додому після матчу Юнацької Ліги УЄФА проти «2 Корріку» посеред тижня.

Динамівці почали активно поєдинок, і вже в дебюті зустрічі Пономаренко дальнім ударом змусив попрацювати голкіпера. Загалом гості активно тиснули на суперника, але при цьому ковалівці також знаходили можливості для відповідей. Зокрема, в одному з епізодів Безручук небезпечно пробив головою, але м'яч пролетів повз ворота.

«Біло-сині» продовжували пристрілку, пробивали Пономаренко, Пеікрішвілі та Іщенко, але особливої небезпеки володінням господарів вони не несли. А от пристрасті на полі розпалювалися, що вилилося в попередження трьом гравцям «Динамо» та наставнику команди Ігорю Костюку.

Перед перервою уже в гру довелося вступити Суркісу, який зреагував на підступний удар Мерви. Тож на перерву команди пішли за нульової нічиєї.

Після перерви малюнок гри не змінився. Динамівці володіли ініціативою, намагаючись підібрати ключі до володінь суперника, однак ковалівці доволі вправно справлялися з тиском. Ще один раз змусили вступити у гру Суркіса, який парирував небезпечний удар Шершня головою. Близьким до того, аби відкривати рахунок, був Кремчанін. Опинившись на вбивчій позиції, Дмитрій пробивав фактично впритул, однак воротар зміг зреагувати та відбив м'яч.

Також активним попереду був Пономаренко, який шукав свій шанс забити, але кожного разу на шляху м'яча після ударів Матвія вставав воротар. Небезпечно пробивав Саленко, але вкотре надійно зіграв воротар, а Пономаренко не встигнув зіграти на добиванні. В останні хвилини обмін ударами продовжився, але з аналогічним «успіхом», тобто без забитих м'ячів.

У підсумку, зафіксована нічия – 0:0. «Динамо» втратило очки та надало можливість «Шахтарю» піти у відрив.

Чемпіонат України U-19, 15-й тур, 30 листопада

30.11.2024. Софіївська Борщагівка, НТБ Колос

Колос Ковалівка – Динамо Київ – 0:0

Колос: 25. Биценко, 17. Бойко, 4. Шершень, 5. Приймак, 19. Комарениць, 6. Андрющенко, 10. Безручук (21. Калінкін, 78), 7. Денисенко (13. Сухонос, 68), 15. Мерва (12. Кокора, 68), 11. Шарай (18. Куделя, 90+2), 77. Захарків (8. Зегрюк, 78).

Динамо: 71. В.Суркіс, 13. Коробов, 5. Сизонюк, 3. Балаба, 15. Дикий, 14. Іщенко, 18. Саленко, 6. Пеікрішвілі (22. Осипенко, 71), 30. Андрейко, 10. Маткевич (7. Кремчанін, 46), 11. Пономаренко

Попередження: Безручук (57), Биценко (85) – Пеікрішвілі (20), Іщенко (22), Костюк (29, не на полі), Дикий (30), Саленко (90+4).

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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