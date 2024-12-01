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Молодежные турниры
01 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:18
519
0

КОСТЮК: «Динамо просило Колос перенести матч, но они не пошли навстречу»

Коуч Динамо U-19 прокомментировал матч чемпионата Украины U-19

01 декабря 2024, 13:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:18
519
0
КОСТЮК: «Динамо просило Колос перенести матч, но они не пошли навстречу»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездной поединок своих подопечных в матче юношеского первенства против «Колоса» U-19 из Ковалевки (0:0):

– Мы остались довольны отношением футболистов к этой игре. Просили «Колос» перенести матч на день позже, но они не пошли навстречу. Ничего страшного. В общем, мы владели преимуществом, но было заметно, что «Колос» лучше адаптирован к этому полю, поскольку они на нем тренируются. Те лишние касания мяча, которые мы делали во время контроля, позволяли сопернику перестраиваться, но в то же время мы создали достаточно опасных моментов. Впрочем, повторюсь, эти лишние касания и качество ударов не позволили их реализовать. Побеждает тот, кто забивает мячи, у нас же ничья. Конечно, эта потеря очков разочаровывает.

Мы оказывали давление на ворота соперника, в первом тайме был момент, когда мяч в штрафной попал в руку соперника, также сбивали Ивана Андрейко – по моему мнению, в обоих моментах должен быть пенальти. Но решение судей было другим, это по их усмотрению. Плохо, что не победили.

– После матча Юношеской лиги УЕФА хватило времени на восстановление и подготовку к игре с «Колосом»?

– Такой проблемы мы не ощущали. Сегодня игра была достаточно хорошей по динамике и мобильности, все выдержали нужный ритм. Ребята перетерпели первые минуты, а затем полностью владели преимуществом. С физическим состоянием проблем нет, восстановились, все успели, сработали нормально. Единственное – не реализовали свои моменты. Искать причину после боя уже нет смысла.

– В прошлом сезоне «Динамо» U-19 уступило «Колосу» в обоих поединках, почему Колос такой неудобный соперник для команды?

– Это хорошая, организованная команда, повторюсь, потому что они тренируются на этом поле, им было немного легче. Было заметно, что в работе с мячом они лучше адаптированы – это относилось к отскокам, подборам и тому, как мяч прыгает. Словом, на этом поле они ориентировались лучше в ключевых моментах.

– Теперь у вас будет привычный недельный цикл подготовки к матчу с «Александрией»?

– Не совсем, цикл будет немного меньше недельного. У нас будет игра в пятницу – через четыре дня на пятый.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Колос Ковалевка Колос - Динамо Колос Ковалевка U-19 Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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