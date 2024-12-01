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Чемпионшип Англия
Сток Сити
30.11.2024 17:00 – FT 0 : 2
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:08
24
0

Сток Сити – Бернли – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:08
24
0
Сток Сити – Бернли – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Сток Сити» и «Бернли».

Игра завершилась победой «Бернли» с результатом 2:0.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Сток Сити» – «Бернли» – 0:2

Голы: Родригес 52, Браунхилл, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Джош Браунхилл (Бёрнли).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
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Сток Сити Бернли Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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