Англия01 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:08
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Сток Сити – Бернли – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
01 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:08
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30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Сток Сити» и «Бернли».
Игра завершилась победой «Бернли» с результатом 2:0.
Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября
«Сток Сити» – «Бернли» – 0:2
Голы: Родригес 52, Браунхилл, 78
Видеообзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Джош Браунхилл (Бёрнли).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
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