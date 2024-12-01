«Мы ему не помогаем». Раньери рассказал о проблемах Довбика в Роме
Тренер «волков» считает, что команда делает недостаточно для Артема
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал неудачную игру украинского форварда своей команды Артема Довбика в последних матчах.
«У него были небольшие проблемы в сборной Украины – проблемы с коленом, которые он больше не испытывает, и это хороший знак.
Мы знаем, как этого парня нужно обслуживать, но мы ему не помогаем. Я общался с командой, показывал несколько роликов, как мы должны ему помогать, потому что это наш нападающий.
Мы не должны обременять его ответственностью, нам нужно просто обеспечить его мячами, что необходимо для нападающих», - сказал Раньери.
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