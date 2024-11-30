Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он создал хаос». Экс-тренер Довбика дал совет итальянцам по поводу Артема
Италия
30 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:26
1387
1

«Он создал хаос». Экс-тренер Довбика дал совет итальянцам по поводу Артема

Дмитрий Михайленко считает, что нападающему «Ромы» просто нужно время

30 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 30 ноября 2024, 16:26
1387
1
«Он создал хаос». Экс-тренер Довбика дал совет итальянцам по поводу Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко в комментарии итальянским журналистам высказался о нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике:

«Возможно, поначалу Довбик кажется немного застенчивым, но большая его сила – спокойствие. Вам просто нужно дать ему время, чтобы адаптироваться к Серии А и «Роме», и тогда он порадует всех. Как и в прошлом году в «Жироне», где он сотворил хаос, став лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам чемпионата с 24 голами. Он может забить около 20 даже в Италии, нужно лишь иметь немного терпения, и он вас поразит».

Напомним, Дмитрий Михайленко и Артем Довбик вместе работали в «Днепре-1» в начале сезона 2020/21.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее относительно Артема Довбика высказался экс-игрок «Ромы» Фабрицио Ромондини.

По теме:
Не входят в планы Мотты. Два игрока Ювентуса могут покинуть клуб
Кальяри – Верона – 1:0. Видео гола и обзор матча
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Дмитрий Михайленко Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Футбол | 29 ноября 2024, 19:06 4
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»

Полтавская «Ворскла» сенсационно проиграла петровскому «Ингульцу»

На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Футбол | 30 ноября 2024, 16:56 0
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...

Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 30.11.2024, 09:45
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Футбол | 30.11.2024, 13:32
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
За такі гроші зараз купують не для адаптації, а щоб зразу давав результат. Це ж не перші його матчі. Та вже й далеко не юнак він, щоб припустити, що він емоційно ще нестабільний.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 3
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем