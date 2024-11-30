«Он создал хаос». Экс-тренер Довбика дал совет итальянцам по поводу Артема

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко в комментарии итальянским журналистам высказался о нападающем римской «Ромы» Артеме Довбике:

«Возможно, поначалу Довбик кажется немного застенчивым, но большая его сила – спокойствие. Вам просто нужно дать ему время, чтобы адаптироваться к Серии А и «Роме», и тогда он порадует всех. Как и в прошлом году в «Жироне», где он сотворил хаос, став лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам чемпионата с 24 голами. Он может забить около 20 даже в Италии, нужно лишь иметь немного терпения, и он вас поразит».