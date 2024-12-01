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Чемпионшип Англия
Ковентри Сити
30.11.2024 17:00 – FT 2 : 2
Кардифф Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:53
24
0

Ковентри – Кардифф – 2:2. Сравняли на 88-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:53
24
0
Ковентри – Кардифф – 2:2. Сравняли на 88-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Ковентри Сити» и «Кардифф Сити».

Поединок проходил на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Ковентри Сити» – «Кардифф Сити» – 2:2

Голы: Масон-Кларк 7, Торп, 88 – Мейте 4, Робертсон, 48

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Торп (Ковентри Сити).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Alex Robertson (Кардифф Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ephron Mason-Clark (Ковентри Сити).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Yakou Meite (Кардифф Сити).
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Ковентри Кардифф Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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