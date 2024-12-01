30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Ковентри Сити» и «Кардифф Сити».

Поединок проходил на стадионе «Ковентри Билдинг» в Ковентри. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Ковентри Сити» – «Кардифф Сити» – 2:2

Голы: Масон-Кларк 7, Торп, 88 – Мейте 4, Робертсон, 48

Видеообзор матча: