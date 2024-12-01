Англия01 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:33
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Блэкберн – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
01 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:33
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30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Блэкберн» и «Лидс».
Игра завершилась победой «Блэкберн» с результатом 1:0.
Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября
«Блэкберн» – «Лидс» – 1:0
Гол: Кантвелл, 22
Видеообзор матча:
События матча
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Тодд Кантвелл (Блэкберн).
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