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Чемпионшип Англия
Блэкберн
30.11.2024 15:30 – FT 1 : 0
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:33
25
0

Блэкберн – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 11:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:33
25
0
Блэкберн – Лидс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Блэкберн» и «Лидс».

Игра завершилась победой «Блэкберн» с результатом 1:0.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Блэкберн» – «Лидс» – 1:0

Гол: Кантвелл, 22

Видеообзор матча:

События матча

22’
ГОЛ ! С пенальти забил Тодд Кантвелл (Блэкберн).
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Блэкберн Лидс Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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