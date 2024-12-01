Лидер Руха озвучил рецепт победы над Шахтером, вспомнив их провал в ЛЧ

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор поделился ожиданиями от матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера». Футболист рассказал, за счет чего львовяне могут победить «горняков».

«Подловить Шахтер после ПСВ? Возможно, они на нас злобу попытаются согнать от отчаяния. Этот фактор может играть значительную роль, но не решающую. Стараться нейтрализовать их сильные стороны – почти всех футболистов:) Судьба фарта нужна, особое настроение, навязывать неудобные условия на поле и таким образом можно на что-то рассчитывать», – сказал Федор.

Матч «Шахтер» – «Рух» состоится в воскресенье, первого декабря. Казнь встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что отец футболиста «Шахтера» погиб на войне против рф.