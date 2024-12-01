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Чемпионат Испании
Эспаньол
30.11.2024 19:30 – FT 3 : 1
Сельта
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Испания
01 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:48
37
0

Эспаньол – Сельта – 3:1. Победили после серии неудач. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:48
37
0
Эспаньол – Сельта – 3:1. Победили после серии неудач. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Эспаньол» и «Сельта».

Игра завершилась победой «Эспаньол» со счетом 3:1.

Ла Лига. 15 тур. 30 ноября

«Эспаньол» – «Сельта» – 3:1

Голы: Кардона 40, Кабрера 53, Чеддира, 87 – Аспас, 83

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Валид Чеддира (Эспаньол).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвин Кардона (Эспаньол).
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Эспаньол Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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