Испания01 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:48
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Эспаньол – Сельта – 3:1. Победили после серии неудач. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
01 декабря 2024, 10:46 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:48
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30 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Эспаньол» и «Сельта».
Игра завершилась победой «Эспаньол» со счетом 3:1.
Ла Лига. 15 тур. 30 ноября
«Эспаньол» – «Сельта» – 3:1
Голы: Кардона 40, Кабрера 53, Чеддира, 87 – Аспас, 83
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Валид Чеддира (Эспаньол).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвин Кардона (Эспаньол).
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