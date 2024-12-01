Сойдутся победители конференций. Определились финалисты MLS 2024

Ночью, 1 октября, прошли полуфинальные матчи плей-офф MLS 2024 года.

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Поединок «Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» закончился победой гостевой команды. Финальный счет встречи – 1:0.

«Лос-Анджелес Гелакси» минимально переиграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0 и завоевал путевку в финальный поединок. Нули на табло держались до 85-й минуты встречи. мяч на стадии плей-офф.

Финальный матч запланирован на 7 декабря.

Плей-офф MLS 2024

Полуфинал, 1 октября

«Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1

Гол: Реес, 47

«Лос-Анджелес Гэласкси» – Сиэтл Саундерс» – 1:0

Гол: Йовельич, 85