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МЛС США
Орландо Сити
01.12.2024 02:30 – FT 0 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
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Major League Soccer
01 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:56
44
0

Сойдутся победители конференций. Определились финалисты MLS 2024

1 декабря состоялись полуфинальные матчи

01 декабря 2024, 11:49 | Обновлено 01 декабря 2024, 11:56
44
0
Сойдутся победители конференций. Определились финалисты MLS 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 1 октября, прошли полуфинальные матчи плей-офф MLS 2024 года.

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Поединок «Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» закончился победой гостевой команды. Финальный счет встречи – 1:0.

«Лос-Анджелес Гелакси» минимально переиграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0 и завоевал путевку в финальный поединок. Нули на табло держались до 85-й минуты встречи. мяч на стадии плей-офф.

Финальный матч запланирован на 7 декабря.

Плей-офф MLS 2024

Полуфинал, 1 октября

«Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1

Гол: Реес, 47

«Лос-Анджелес Гэласкси» – Сиэтл Саундерс» – 1:0

Гол: Йовельич, 85

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Андрес Рейес (Нью-Йорк Ред Буллз).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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