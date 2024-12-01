Сойдутся победители конференций. Определились финалисты MLS 2024
1 декабря состоялись полуфинальные матчи
Ночью, 1 октября, прошли полуфинальные матчи плей-офф MLS 2024 года.
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Поединок «Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» закончился победой гостевой команды. Финальный счет встречи – 1:0.
«Лос-Анджелес Гелакси» минимально переиграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 1:0 и завоевал путевку в финальный поединок. Нули на табло держались до 85-й минуты встречи. мяч на стадии плей-офф.
Финальный матч запланирован на 7 декабря.
Плей-офф MLS 2024
Полуфинал, 1 октября
«Орландо Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1
Гол: Реес, 47
«Лос-Анджелес Гэласкси» – Сиэтл Саундерс» – 1:0
Гол: Йовельич, 85
События матча
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