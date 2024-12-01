30 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Алавес» и «Леганес».

Поединок проходил на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейсе. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ла Лига. 15 тур. 30 ноября

«Алавес» – «Леганес» – 1:1

Голы: Висенте, 87 – Родригес, 67

Видеообзор матча: