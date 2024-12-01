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Чемпионат Испании
Алавес
30.11.2024 17:15 – FT 1 : 1
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2024, 10:15 |
28
0

Алавес – Леганес – 1:1. Сравняли на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 10:15 |
28
0
Алавес – Леганес – 1:1. Сравняли на 87-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Алавес» и «Леганес».

Поединок проходил на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейсе. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ла Лига. 15 тур. 30 ноября

«Алавес» – «Леганес» – 1:1

Голы: Висенте, 87 – Родригес, 67

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Леганес).
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Алавес Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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