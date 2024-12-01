Испания01 декабря 2024, 10:15 |
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Алавес – Леганес – 1:1. Сравняли на 87-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
01 декабря 2024, 10:15 |
28
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30 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Алавес» и «Леганес».
Поединок проходил на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейсе. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Ла Лига. 15 тур. 30 ноября
«Алавес» – «Леганес» – 1:1
Голы: Висенте, 87 – Родригес, 67
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Висенте (Алавес).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Леганес).
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