Спортинг Лиссабон

30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Спортинг» и «Санта Клара».

Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе», где гости обыграли лидера чемпионата с минимальным счетом 1:0.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября

«Спортинг» – «Санта Клара» – 0:1

Гол: Лопес, 33

Видеообзор матча: