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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
30.11.2024 22:30 – FT 0 : 1
Санта Клара
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 декабря 2024, 10:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:01
42
0

Спортинг – Санта Клара – 0:1. Обыграли лидера. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

01 декабря 2024, 10:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:01
42
0
Спортинг – Санта Клара – 0:1. Обыграли лидера. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Спортинг» и «Санта Клара».

Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе», где гости обыграли лидера чемпионата с минимальным счетом 1:0.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября

«Спортинг» – «Санта Клара» – 0:1

Гол: Лопес, 33

Видеообзор матча:

События матча

90’
Васко Матош (Санта Клара) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лопеш (Санта Клара).
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Спортинг Лиссабон Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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