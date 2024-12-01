Спортинг Лиссабон

30.11.2024 22:30 – FT 0 : 1
Португалия01 декабря 2024, 10:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:01
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Спортинг – Санта Клара – 0:1. Обыграли лидера. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
01 декабря 2024, 10:00 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:01
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30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Спортинг» и «Санта Клара».
Игра прошла на стадионе «Жозе Альваладе», где гости обыграли лидера чемпионата с минимальным счетом 1:0.
Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября
«Спортинг» – «Санта Клара» – 0:1
Гол: Лопес, 33
Видеообзор матча:
События матча
90’
Васко Матош (Санта Клара) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лопеш (Санта Клара).
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