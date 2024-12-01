«Мы раздражены». Мюллер оценил игру Баварии против Боруссии Д в Бундеслиге

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после матча против дортмундской «Боруссии» в 12-м туре немецкой Бундеслиги (1:1).

«Мы раздражены первым таймом, поскольку играли не так, как хотели.

Второй тайм был неплохой, но мы хотели бы забить раньше. У меня был шанс, Грегор Кобель неплохо закрыл угол. Лерой тоже имел шанс. Мне понравилась наша игра во втором тайме. В общем, ничья была справедливой и мы идем дальше», – сказал Томас.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее сообщалось, что звезда «Баварии» получил травму в матче против дортмундской «Боруссии».