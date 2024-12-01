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Англия
01 декабря 2024, 09:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 09:33
1244
0

ФОТО. Зинченко отреагировал на разгромную победу Арсенала в АПЛ

Украинец доволен игрой команды

01 декабря 2024, 09:31 | Обновлено 01 декабря 2024, 09:33
1244
0
ФОТО. Зинченко отреагировал на разгромную победу Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко лаконично прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура АПЛ (5:2).

«+3 вдали от дома! Давайте больше!», – написал Зинченко на своей странице в Instagram, прикрепив несколько кадров с матча.

В настоящее время «Арсенал» занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Ранее главный тренер лондонцев Миккель Артета поделился эмоциями от разгромной победы своей команды.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Вест Хэм фото Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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