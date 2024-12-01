ФОТО. Зинченко отреагировал на разгромную победу Арсенала в АПЛ

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко лаконично прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура АПЛ (5:2).

«+3 вдали от дома! Давайте больше!», – написал Зинченко на своей странице в Instagram, прикрепив несколько кадров с матча.

В настоящее время «Арсенал» занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Ранее главный тренер лондонцев Миккель Артета поделился эмоциями от разгромной победы своей команды.