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  4. Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 09:14 |
1647
0

Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф

Погиб отец Дениса Твардовского

01 декабря 2024, 09:14 |
1647
0
Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф
ФК Шахтер. Денис Твардовский

На войне против рф погиб отец вратаря донецкого «Шахтера» Дениса ТвардовскогоДмитрий Твардовский. Киевское «Динамо» поддержало молодого голкипера «горняков», потерявшего отца.

«Динамо» сочувствует…

Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокую грусть и соболезнования в связи с гибелью отца футболиста донецкого «Шахтера» Дениса Твардовского.

Дмитрий Анатольевич Твардовский погиб мужественно защищая Украину на фронте. С первых дней полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, служил в самых горячих точках фронта. Погиб во время выполнения боевого задания 21 ноября, попав во вражеский обстрел.

ФК «Динамо» (Киев) передает глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия Анатольевича. Вечная память Герою!, – говорится в сообщении.

Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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