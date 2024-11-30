Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер преодолел рубеж, который ранее покорился киевскому Динамо
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 13:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:42
658
0

Шахтер преодолел рубеж, который ранее покорился киевскому Динамо

Гол Александра Зубкова в чемпионате Украины стал юбилейным для донецкого клуба

30 ноября 2024, 13:38 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:42
658
0
Шахтер преодолел рубеж, который ранее покорился киевскому Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил «Ингулец» со счетом 6:0. Пятый гол команды записал на свой счет Александр Зубков, который помог этим установить новое достижение для клуба.

Гол футболиста стал юбилейным, 2100-м, забитым игроками «Шахтера» за всю историю проведения чемпионатов Украины. Донецкий клуб стал вторым, кому покорился этот рубеж. Ранее эту отметку преодолело киевское «Динамо».

Автором первого гола в составе «горняков» стал нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров. Случилось это 7 марта 1992 года в матче против запорожского «Металлурга» (1:1).

Голами отметились 159 футболистов «Шахтера», еще 46 мячей было забито оппонентами в собственные ворота. Лучшим форвардом в истории «горняков» является Андрей Воробей (80 голов).

По теме:
Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы
КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Зубков статистика рекорд
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Футбол | 29 ноября 2024, 21:42 5
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера

Руд ван Нистелрой возглавил «лис»

ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Футбол | 30 ноября 2024, 13:32 0
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!

Сегодня знакомимся с 22-летней красавицей, которая представляет ФК Рух

Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Футбол | 29.11.2024, 19:06
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30.11.2024, 08:24
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Футбол | 30.11.2024, 11:34
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 2
Бокс
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 18
Бокс
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем