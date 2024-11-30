Шахтер преодолел рубеж, который ранее покорился киевскому Динамо

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил «Ингулец» со счетом 6:0. Пятый гол команды записал на свой счет Александр Зубков, который помог этим установить новое достижение для клуба.

Гол футболиста стал юбилейным, 2100-м, забитым игроками «Шахтера» за всю историю проведения чемпионатов Украины. Донецкий клуб стал вторым, кому покорился этот рубеж. Ранее эту отметку преодолело киевское «Динамо».

Автором первого гола в составе «горняков» стал нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров. Случилось это 7 марта 1992 года в матче против запорожского «Металлурга» (1:1).

Голами отметились 159 футболистов «Шахтера», еще 46 мячей было забито оппонентами в собственные ворота. Лучшим форвардом в истории «горняков» является Андрей Воробей (80 голов).