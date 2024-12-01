Брентфорд - Лестер - 4:1. Хет-трик от Шаде. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля имели лучшую реализацию и минимальное преимущество
30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу.
В матче «Брентфорд» – «Лестер» было забито 5 мячей.
В первом тайме гости открыли счет на 21-й минуте. Гол на счету Факундо Буонанотте.
На 25-й минуте Йоан Висса сравнял, а Кевин Шаде на 29-й и 45+8 сделал счет 3:1.
Во втором тайме Кевин Шаде оформил хет-трик на 59-й минуте и окончательный счет 4:1.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену и провел на поле 21 минуту. Результативными действиями игрок не отметился.
АПЛ. 13-й тур, 30 ноября
Брентфорд – Лестер - 4:1
Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 - Буонанотте, 21
Видео голов и обзор матча
События матча
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