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Чемпионат Англии
Брентфорд
30.11.2024 17:00 – FT 4 : 1
Лестер
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Англия
01 декабря 2024, 01:36 |
44
0

Брентфорд - Лестер - 4:1. Хет-трик от Шаде. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля имели лучшую реализацию и минимальное преимущество

01 декабря 2024, 01:36 |
44
0
Брентфорд - Лестер - 4:1. Хет-трик от Шаде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу.

В матче «Брентфорд» – «Лестер» было забито 5 мячей.

В первом тайме гости открыли счет на 21-й минуте. Гол на счету Факундо Буонанотте.

На 25-й минуте Йоан Висса сравнял, а Кевин Шаде на 29-й и 45+8 сделал счет 3:1.

Во втором тайме Кевин Шаде оформил хет-трик на 59-й минуте и окончательный счет 4:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену и провел на поле 21 минуту. Результативными действиями игрок не отметился.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября

Брентфорд – Лестер - 4:1

Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 - Буонанотте, 21

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Лестер).
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Брентфорд Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк Кевин Шаде Йоан Висса видео голов и обзор Факундо Буонанотте
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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