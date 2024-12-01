Брентфорд - Лестер - 4:1. Хет-трик от Шаде. Видео голов и обзор матча

30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу.

В матче «Брентфорд» – «Лестер» было забито 5 мячей.

В первом тайме гости открыли счет на 21-й минуте. Гол на счету Факундо Буонанотте.

На 25-й минуте Йоан Висса сравнял, а Кевин Шаде на 29-й и 45+8 сделал счет 3:1.

Во втором тайме Кевин Шаде оформил хет-трик на 59-й минуте и окончательный счет 4:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену и провел на поле 21 минуту. Результативными действиями игрок не отметился.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября

Брентфорд – Лестер - 4:1

Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 - Буонанотте, 21

Видео голов и обзор матча