В попытках обойти Анри и де Брюйне. Невероятный Сака продолжает творить

Английский вингер «Арсенала» Букайо Сака отдал уже 10 ассистов в чемпионате Англии в этом сезоне. Это лучший показатель чемпионата. Серьезная цифра для всего лишь 13-го тура, согласитесь.

Так вот, 23-летний лидер «канониров» может побить исторический рекорд по ассистам в высшей лиге Англии. Он принадлежит двум футболистам: Кевину де Брюйне и Тьерри Анри. Оба отдали по 20 голевых передач в свои лучшие годы. Хотя все мы помним историю Озила, который, казалось бы, очевидно побьет рекорд, но фактор Жиру сыграл свою роль.

Букайо является лучшим игроком чемпионата по созданным шансам, таковых у него имеется целых 36. И лучшим по «created big chances», таких у вингера 16.

«Арсенал» повторил почти 100-летний рекорд.