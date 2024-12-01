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  4. ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе
Польша
01 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 01:31
272
1

ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе

Владислав Кочергин отметился ассистом в чемпионате Польши

01 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 01 декабря 2024, 01:31
272
1
ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин отметился ассистом в чемпионате Польши.

28-летний футболист в матче 17-го тура чемпионата Польши против «Видзева» из Лодзи отдал голевой пас на Иви Лопеса. Команда украинца победила в гостях со счетом 3:2, забив гол на 4 добавленной минуте ко второму тайму.

В текущем сезоне Владислав Кочергин провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Кочергин попал в сборную тура чемпионата Польши.

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Marcus
Кочергін реально феєрить, тільки от Ребров покличе знову метвого Шапаренко 
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