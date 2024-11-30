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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:02
126
0

«Каждый из нас понимает». Степанюк оценил прогресс Вереса в УПЛ

Форвард «Вереса» доволен результатами команды

30 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:02
126
0
«Каждый из нас понимает». Степанюк оценил прогресс Вереса в УПЛ
НК Верес. Руслан Степанюк

Форвард «Вереса» Руслан Степанюк поделился своим мнением о матче против ЛНЗ в 15-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2). Руслан оценил неожиданный прогресс команды.

– Можно ли говорить о том, что к концу 1-го круга и вообще перед паузой «Верес» нашел свою игру и сейчас уже больше прогрессирует?

– Думаю, да. Пожалуй, все равно каждый понимает, что для того чтобы выполнять тренерские наставления, нужно время для того, чтобы команда притерлась и появилась химия между игроками.

Поэтому, думаю, где-то в последних играх мы полностью поняли требования тренерского штаба, и так же в коллективе у нас появилась химия. Без химии ты никакого результата не добьешься. Потому, думаю, вы правильно сказали.

– Какие впечатления остались после этого матча? Ведь игра складывалась достаточно непросто моментами.

– Впечатления только положительные. Мы счастливы, потому что победили. То, что мы пропустили гол – я ни капли не сомневался в том, что наша команда сможет переломить ход игры.

Мы говорили об этом в раздевалке, что всякое возможно, но мы будем отдавать все силы до последней секунды. Поэтому я поздравляю нашу команду, ровенчан с победой. Мы на верном пути.

– Что произошло в эпизоде ​​с пропущенным голом?

– Игрок ЛНЗ очень здорово пошел в прессинг, и Яго ошибся. Такое бывает в футболе, ничего ужасного. Хорошо сыграл Яшари, хорошо пресинговал – и ошибка произошла.

В футболе такое бывает. Главное – мы не падаем духом. Я ребятам сегодня в раздевалке сказал: «У нашей команды есть дух – а он мало у кого есть». Поэтому мы молодцы сегодня.

– Если говорить об игре в атаке – насколько довольны ею сегодня?

– Мы сегодня 2 гола забили, мы победили, поэтому… Конечно, хочется больше забивать, но главное – что мы эти моменты создаем. Есть над чем работать. Я же говорю, чтобы в атаке все чувствовали друг друга, должно пройти какое-то время, чтобы появилась химия.

Поэтому мы сыграемся, мы потихоньку прибавляем. У нас нет такого, что кто-то хочет забивать больше, для нас всех командный результат – на первом месте. Все, – сказал Степанюк.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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