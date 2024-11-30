Кварацхелия настаивает на клаусуле в новом контракте с Наполи. Какова сумма

Лидер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ведет переговоры с неаполитанским клубом о подписании нового контракта.

В процессе общения футболист ясно дал понять итальянцам, что хочет прописать в соглашении клаусулу в размере 70 миллионов евро. Кварацхелия считает, что такая сумма сделает его относительно доступным для топовых клубов Европы, таких как «Барселона», которая проявляет явную заинтересованность в его услугах.

В «Наполи» не хотели бы расставаться с Кварацхелией, но сам игрок довольно категоричен и в будущем планирует перебраться в еще более знаковый клуб.

Нынешний контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.