Кварацхелия настаивает на клаусуле в новом контракте с Наполи. Какова сумма
Грузинский вингер стремится прописать такой размер отступных, который бы помог ему в будущем
Лидер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ведет переговоры с неаполитанским клубом о подписании нового контракта.
В процессе общения футболист ясно дал понять итальянцам, что хочет прописать в соглашении клаусулу в размере 70 миллионов евро. Кварацхелия считает, что такая сумма сделает его относительно доступным для топовых клубов Европы, таких как «Барселона», которая проявляет явную заинтересованность в его услугах.
В «Наполи» не хотели бы расставаться с Кварацхелией, но сам игрок довольно категоричен и в будущем планирует перебраться в еще более знаковый клуб.
Нынешний контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.
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