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  4. Кварацхелия настаивает на клаусуле в новом контракте с Наполи. Какова сумма
Италия
30 ноября 2024, 22:58 |
895
0

Кварацхелия настаивает на клаусуле в новом контракте с Наполи. Какова сумма

Грузинский вингер стремится прописать такой размер отступных, который бы помог ему в будущем

30 ноября 2024, 22:58 |
895
0
Кварацхелия настаивает на клаусуле в новом контракте с Наполи. Какова сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Лидер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ведет переговоры с неаполитанским клубом о подписании нового контракта.

В процессе общения футболист ясно дал понять итальянцам, что хочет прописать в соглашении клаусулу в размере 70 миллионов евро. Кварацхелия считает, что такая сумма сделает его относительно доступным для топовых клубов Европы, таких как «Барселона», которая проявляет явную заинтересованность в его услугах.

В «Наполи» не хотели бы расставаться с Кварацхелией, но сам игрок довольно категоричен и в будущем планирует перебраться в еще более знаковый клуб.

Нынешний контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года.

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Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта клаусула
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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