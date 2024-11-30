Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами
Франция
30 ноября 2024, 22:42 |
733
0

Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами

Египтянина хотят видеть в столице Франции

30 ноября 2024, 22:42 |
733
0
Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Руководство «Пари Сен-Жермен» подыскивает для своей команды нового лидера, взамен ушедшего нынешним летом в «Реал» Килиана Мбаппе.

По данным источников, близких к парижскому клубу, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи постарается обеспечить трансфер лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египтянину, контракт которого с «красными» рассчитан до 30 июня 2025 года, в Париже готовы платить порядка 40 миллионов евро в год. Ожидается, что благодаря этой сумме, к которой могут быть добавлены различные бонусы, Салах станет одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов планеты, и это обстоятельство не позволит Мохамеду отвергнуть предложение Аль-Хелаифи.

К тому же, в Париже рассчитывают, что 32-летний Салах выразит амбиции еще поиграть на наивысшем уровне, из-за чего не станет даже рассматривать варианты из Саудовской Аравии или США.

Также в ПСЖ готовы договариваться с «Ливерпулем» о переходе Салаха уже в январе. Это позволит британцам выручить определенную компенсацию от ухода африканца, которая затем может быть реинвестирована в усиление состава.

Ранее сообщалось, что Салах хотел бы получить новый контракт в «Ливерпуле», но не менее, чем на три года.

По теме:
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду
«Он истощен». В окружении Мбаппе не верят в успех Килиана в Реале
Мохамед Салах Ливерпуль ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30 ноября 2024, 08:24 2
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Бокс | 30 ноября 2024, 00:01 0
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»

«Великий Джордж» выделил Леннокса Льюиса

Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?
Футбол | 30.11.2024, 19:07
Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?
Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Футбол | 30.11.2024, 23:19
Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 5
Футбол
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 559
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
29.11.2024, 05:47 1
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем