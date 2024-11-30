Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами

Руководство «Пари Сен-Жермен» подыскивает для своей команды нового лидера, взамен ушедшего нынешним летом в «Реал» Килиана Мбаппе.

По данным источников, близких к парижскому клубу, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи постарается обеспечить трансфер лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египтянину, контракт которого с «красными» рассчитан до 30 июня 2025 года, в Париже готовы платить порядка 40 миллионов евро в год. Ожидается, что благодаря этой сумме, к которой могут быть добавлены различные бонусы, Салах станет одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов планеты, и это обстоятельство не позволит Мохамеду отвергнуть предложение Аль-Хелаифи.

К тому же, в Париже рассчитывают, что 32-летний Салах выразит амбиции еще поиграть на наивысшем уровне, из-за чего не станет даже рассматривать варианты из Саудовской Аравии или США.

Также в ПСЖ готовы договариваться с «Ливерпулем» о переходе Салаха уже в январе. Это позволит британцам выручить определенную компенсацию от ухода африканца, которая затем может быть реинвестирована в усиление состава.

Ранее сообщалось, что Салах хотел бы получить новый контракт в «Ливерпуле», но не менее, чем на три года.