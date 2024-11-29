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  4. Долгий срок. Известны условия контракта, желаемого Салахом в Англии
Англия
29 ноября 2024, 19:59 |
339
0

Долгий срок. Известны условия контракта, желаемого Салахом в Англии

Мохамед Салах хочет получить контракт на 3 года

29 ноября 2024, 19:59 |
339
0
Долгий срок. Известны условия контракта, желаемого Салахом в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах выставил свои условия касательно желаемого им контракта с «Ливепулем», сообщает Centre Goals.

32-летний вингер, контракт которого заканчивается летом 2025 года, хочет получить новое соглашение с «красными», которое будет действовать до 2028 года. Тогда контракт Салаха закончится, когда ему исполнится 36 лет.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 10 ассистов.

«Ливерпуль» следит за лидером «Шахтера».

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Ливерпуль продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Данііл Киріяка Источник
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