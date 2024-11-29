Долгий срок. Известны условия контракта, желаемого Салахом в Англии
Мохамед Салах хочет получить контракт на 3 года
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах выставил свои условия касательно желаемого им контракта с «Ливепулем», сообщает Centre Goals.
32-летний вингер, контракт которого заканчивается летом 2025 года, хочет получить новое соглашение с «красными», которое будет действовать до 2028 года. Тогда контракт Салаха закончится, когда ему исполнится 36 лет.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 10 ассистов.
«Ливерпуль» следит за лидером «Шахтера».
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