Долгий срок. Известны условия контракта, желаемого Салахом в Англии

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах выставил свои условия касательно желаемого им контракта с «Ливепулем», сообщает Centre Goals.

32-летний вингер, контракт которого заканчивается летом 2025 года, хочет получить новое соглашение с «красными», которое будет действовать до 2028 года. Тогда контракт Салаха закончится, когда ему исполнится 36 лет.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 10 ассистов.

«Ливерпуль» следит за лидером «Шахтера».