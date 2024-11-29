Англия29 ноября 2024, 16:36 |
932
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Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
На Георгия Судакова претендуют Ливерпуль и Тоттенхэм
29 ноября 2024, 16:36 |
932
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Полузащитником донецкого Шахтера и сборной Украины Георгием Судаковым интересуются Ливерпуль и Тоттенхэм.
Как сообщает TBR Football, скауты «красных» и «шпор» присутствовали в среду, 27 ноября, на стадионе Филлипс в Эйндховене, где следили за действиями 22-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с ПСВ.
Ожидается, что сам Георгий готов сменить клубную прописку, а Шахтер может его продать. Трансфер полузащитника оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Судаковым интересуется мадридский Атлетико.
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Хоч би як погано не грав твій підопічний, пиши про нього багато, часто і максимально гучні заголовки.
ще й за 50 лямів
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