Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины

Полузащитником донецкого Шахтера и сборной Украины Георгием Судаковым интересуются Ливерпуль и Тоттенхэм.

Как сообщает TBR Football, скауты «красных» и «шпор» присутствовали в среду, 27 ноября, на стадионе Филлипс в Эйндховене, где следили за действиями 22-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с ПСВ.

Ожидается, что сам Георгий готов сменить клубную прописку, а Шахтер может его продать. Трансфер полузащитника оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Судаковым интересуется мадридский Атлетико.