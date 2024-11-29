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  4. Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Англия
29 ноября 2024, 16:36 |
932
5

Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины

На Георгия Судакова претендуют Ливерпуль и Тоттенхэм

29 ноября 2024, 16:36 |
932
5
Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитником донецкого Шахтера и сборной Украины Георгием Судаковым интересуются Ливерпуль и Тоттенхэм.

Как сообщает TBR Football, скауты «красных» и «шпор» присутствовали в среду, 27 ноября, на стадионе Филлипс в Эйндховене, где следили за действиями 22-летнего хавбека в матче Лиги чемпионов с ПСВ.

Ожидается, что сам Георгий готов сменить клубную прописку, а Шахтер может его продать. Трансфер полузащитника оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Судаковым интересуется мадридский Атлетико.

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Георгий Судаков Ливерпуль Тоттенхэм Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Main
А купят Ризныка
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+1
zhyr
Показовий був матч))
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0
contr
Все одно що ви тут піарите це непорозуміння футбольне ! В АПЛ знають що воно недолуге ! Максимум 10 а ні то гнитиме в Шахтарі☝️😫😫😫
Ответить
-1
adidas777
Будні агентської та рекламної роботи. 
Хоч би як погано не грав твій підопічний, пиши про нього багато, часто і максимально гучні заголовки.
Ответить
-1
Diesel
та кому він потрібен 
ще й за 50 лямів
УПЛ ЙОГО РІВЕНЬ
Ответить
-1
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