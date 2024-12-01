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Англия
01 декабря 2024, 10:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:17
276
0

Родри: «Было очевидно, что Золотой мяч возьмет другой парень»

Испанец неожидал выиграть приз

01 декабря 2024, 10:16 | Обновлено 01 декабря 2024, 10:17
276
0
Родри: «Было очевидно, что Золотой мяч возьмет другой парень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, ставший обладателем «Золотого мяча» откровенно признался, что не ожидал получить награду. Испанец был уверен, что Винисиус Жуниор получит приз.

«После предыдущего сезона, когда я принял участие в некоторых важных моментах, я думал, что, возможно, именно тогда смогу сразиться за приз. И я даже не думал, что такая возможность появится снова.

Это зависит от многих вещей: участия в важных моментах, командных трофеев, хорошей игры в течение всего сезона. Но сезон-2023/24 тоже получился отличным.

Я понял, что, возможно, у меня есть некоторые шансы, но из-за всего происходящего в прессе было очевидно, что победит другой парень. Я не ожидал ничего существенного. Но в глубине души я все же думал: «Ну, голосует сотня журналистов, подождем», – сказал испанец.

Родри неожиданно получил «Золотой мяч». До последнего фаворитом на награду считался бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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Родри Золотой мяч Манчестер Сити Винисиус Жуниор Реал Мадрид Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FourFourTwo
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