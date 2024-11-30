Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
Первую позицию занимает бразилец Винисиус Жуниор
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.
Первую позицию в рейтинге занимает звездный бразилец из мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который опередил бывшего лидера рейтинга – лучшего футболиста Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити».
На третью позицию вышел Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а Мбаппе, который ранее был третьим, опустился аж на седьмую строчку.
В топ-5 рейтинга вошли также Гарри Кейн и Мохамед Салах.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport
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