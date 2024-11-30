Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный бразилец из мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который опередил бывшего лидера рейтинга – лучшего футболиста Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити».

На третью позицию вышел Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а Мбаппе, который ранее был третьим, опустился аж на седьмую строчку.

В топ-5 рейтинга вошли также Гарри Кейн и Мохамед Салах.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport