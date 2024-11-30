Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
Другие новости
30 ноября 2024, 00:16 |
274
1

Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров

Первую позицию занимает бразилец Винисиус Жуниор

30 ноября 2024, 00:16 |
274
1
Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Винисиус Жуниор

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в 2024 году.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный бразилец из мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который опередил бывшего лидера рейтинга – лучшего футболиста Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити».

На третью позицию вышел Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а Мбаппе, который ранее был третьим, опустился аж на седьмую строчку.

В топ-5 рейтинга вошли также Гарри Кейн и Мохамед Салах.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

25 лучших футболистов в мире в 2024 году по версии Give Me Sport

По теме:
ВИДЕО. Барселона представила забавного маскота в честь 125-летия клуба
Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ
ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги
Лионель Месси Кевин де Брюйне лучший игрок Гарри Кейн Килиан Мбаппе Фил Фоден Родри Алиссон Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
Футбол | 29 ноября 2024, 12:56 1
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций

Украинский вингер помог «Челси» победить в матче четвертого тура

Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Футбол | 29 ноября 2024, 16:36 15
Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины

На Георгия Судакова претендуют Ливерпуль и Тоттенхэм

ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Футбол | 29.11.2024, 07:21
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Украина – Бельгия – 0:2. Пропустили на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 29.11.2024, 23:23
Украина – Бельгия – 0:2. Пропустили на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 0:2. Пропустили на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Володар ЗМ став другим. Парадокс - отримав звання кращого, а став другим..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
28.11.2024, 01:19
Футбол
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
28.11.2024, 09:13
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 11
Футбол
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 2
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 34
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 20
Бокс
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем