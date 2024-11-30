30.11.2024 18:00 – FT 5 : 0
Франция30 ноября 2024, 21:52 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:53
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Ренн – Сент-Этьен – 5:0. Хет-трик Калимуэндо и разгром. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Франции
30 ноября 2024, 21:52 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:53
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30 ноября в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Ренном» и «Сент-Этьеном».
Игра прошла на стадионе «Роазон Парк», где хозяева одержали уверенную победу с разгромным счётом 5:0. Арно Калимуэндо оформил хет-трик, забив два пенальти.
Лига 1. 13 тур. 30 ноября
«Ренн» – «Сент-Этьен» – 5:0
Голы: Калимуэндо 39 (пен.), 61, 67 (пен.), Блас 45+6, Гуири, 53
Видеообзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Калимуэндо (Ренн).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
37’
Матьё Кафаро (Сент-Этьен) получает красную карточку.
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