30 ноября в рамках 13-го тура Лиги 1 состоялся матч между «Ренном» и «Сент-Этьеном».

Игра прошла на стадионе «Роазон Парк», где хозяева одержали уверенную победу с разгромным счётом 5:0. Арно Калимуэндо оформил хет-трик, забив два пенальти.

Лига 1. 13 тур. 30 ноября

«Ренн» – «Сент-Этьен» – 5:0

Голы: Калимуэндо 39 (пен.), 61, 67 (пен.), Блас 45+6, Гуири, 53

Видеообзор матча: