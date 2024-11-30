30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Риу Аве» и «Морейренсе».

Игра прошла на стадионе «Риу Аве», где хозяева вырвали победу со счётом 3:2.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября

«Риу Аве» – «Морейренсе» – 3:2

Голы: Мораиш 26, Клейтон 46, Врусай, 90+4 – Адерлан 49 (Автогол), Габриэльзиньо, 65

Видеообзор матча: