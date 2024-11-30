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  4. Риу Аве – Морейренсе – 3:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов
Чемпионат Португалии
Риу Аве
30.11.2024 17:30 – FT 3 : 2
Морейренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:19
31
0

Риу Аве – Морейренсе – 3:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

30 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:19
31
0
Риу Аве – Морейренсе – 3:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Риу Аве» и «Морейренсе».

Игра прошла на стадионе «Риу Аве», где хозяева вырвали победу со счётом 3:2.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября

«Риу Аве» – «Морейренсе» – 3:2

Голы: Мораиш 26, Клейтон 46, Врусай, 90+4 – Адерлан 49 (Автогол), Габриэльзиньо, 65

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Врусаи (Риу Аве).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Габриельзиньо (Морейренсе).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Антониссе (Морейренсе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Клэйтон (Риу Аве).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Мораиш (Риу Аве).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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