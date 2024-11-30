30.11.2024 17:30 – FT 3 : 2
Португалия30 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:19
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Риу Аве – Морейренсе – 3:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
30 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:19
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30 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между «Риу Аве» и «Морейренсе».
Игра прошла на стадионе «Риу Аве», где хозяева вырвали победу со счётом 3:2.
Чемпионат Португалии. 12 тур. 30 ноября
«Риу Аве» – «Морейренсе» – 3:2
Голы: Мораиш 26, Клейтон 46, Врусай, 90+4 – Адерлан 49 (Автогол), Габриэльзиньо, 65
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Врусаи (Риу Аве).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Габриельзиньо (Морейренсе).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Антониссе (Морейренсе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Клэйтон (Риу Аве).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Мораиш (Риу Аве).
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