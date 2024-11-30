Лидер Вереса озвучил причины победы над ЛНЗ. Он оформил дубль

Лидер «Вереса» Луан Кампос, отличившийся дублем в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ, подвел итоги игры (1:2).

«Я очень счастлив, что сумел своими двумя мячами помочь команде победить. Сейчас нам очень важно хорошо восстановиться: физически и психологически. Потому что впереди – такая же непростая выездная игра во Львове.

Сегодня в перерыве мы проанализировали плюсы и минусы своей игры в первом тайме. Понимали, что нужно улучшить. Важны также замены, которые помогли получить победный результат. Да, были ошибки в работе с мячом. Но тренеры акцентировали внимание на том, чтобы играть в свой футбол и таким образом пытаться получить результат.

Мы не проигрываем десять матчей подряд. Такой темп удерживать непросто. Но мы много работаем над психологией внутри коллектива. Всегда стараемся быть собранными и сконцентрированными на игре. Важно правильно восстанавливаться, чтобы продолжать эту беспроигрышную серию и на мажорной ноте завершить первую часть сезона», – сказал Луан.

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча против ЛНЗ.