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  4. Лидер Вереса озвучил причины победы над ЛНЗ. Он оформил дубль
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 22:46 |
137
0

Лидер Вереса озвучил причины победы над ЛНЗ. Он оформил дубль

Луан Кампос доволен игрой своей команды

30 ноября 2024, 22:46 |
137
0
Лидер Вереса озвучил причины победы над ЛНЗ. Он оформил дубль
НК Верес. Луан Кампос

Лидер «Вереса» Луан Кампос, отличившийся дублем в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ, подвел итоги игры (1:2).

«Я очень счастлив, что сумел своими двумя мячами помочь команде победить. Сейчас нам очень важно хорошо восстановиться: физически и психологически. Потому что впереди – такая же непростая выездная игра во Львове.

Сегодня в перерыве мы проанализировали плюсы и минусы своей игры в первом тайме. Понимали, что нужно улучшить. Важны также замены, которые помогли получить победный результат. Да, были ошибки в работе с мячом. Но тренеры акцентировали внимание на том, чтобы играть в свой футбол и таким образом пытаться получить результат.

Мы не проигрываем десять матчей подряд. Такой темп удерживать непросто. Но мы много работаем над психологией внутри коллектива. Всегда стараемся быть собранными и сконцентрированными на игре. Важно правильно восстанавливаться, чтобы продолжать эту беспроигрышную серию и на мажорной ноте завершить первую часть сезона», – сказал Луан.

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча против ЛНЗ.

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Луан Кампос Верес Ровно ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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